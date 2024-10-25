3 شهداء صحفيين بقصف الاحتلال على حاصبيا جنوبي لبنان

أفاد الدفاع المدني اللبناني، فجر يوم الجمعة، باستشهاد 3 صحفيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر إثامة الفرق الصحفية في بلدة حاصبيا جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن الاحتلال استهدف بغارة، بشكل مباشر، فندقا يقيم فيه صحفيون في حاصبيا.

من جهتها، بينت قناة الميادين أن المصور فيها غسان نجار أحد شهداء العدوان الإسرائيلي على مقر إقامة الصحفيين.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان إلى 2593 شهيدا و12119 جريحا منذ 8 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وقالت الوزارة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الحصيلة ارتفعت بعد ارتقاء 19 مواطنا وإصابة 118 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن جيش الاحتلال وسع، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عدوانه على جميع مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت.