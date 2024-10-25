جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 ضباط وجنديين بمعارك جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 3 ضباط وجنديين بمعارك جنوبي لبنان، مما يرفع عدد قتلاه في 24 ساعة إلى 10.

وأشار جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إلى إصابة 6 جنود بجراح خطيرة في معارك جنوبي لبنان.

وتواصل المقاومة الإسلامية الجناح العسكري التابع لحزب الله، إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية.

وعلى مدار الساعة تدوي صفارات الإنذار في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، نتيجة الصواريخ التي تطلق من لبنان.

وأكد حزب الله في وقت سابق من اليوم، استهداف مجاهديه موقع حبوشيت، وقاعدة الكرمل جنوبي حيفا بصلية صاروخية نوعية.

كما لفت حزب الله إلى استهداف مجاهديه تجمعاً لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بِصلية صاروخية.

وكالة صفا