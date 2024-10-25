انقطاع الاتصال بالطواقم الطبية بعد اقتحام جنود الاحتلال لمستشفى كمال عدوان

قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال قامت باقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، ونكلت بالمرضى وأجبرت النازحين الذكور على خلع ملابسهم واعتقلوا بعضهم، وجمعوا الأطباء والكوادر الطبية والممرضين واحتجزوهم في غرفة واحدة .

وأضافت أنه "تم استدعاء عدد من هذه الكوادر و على رأسهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية إلى حيث توجد قوات الاحتلال في ساحة المستشفى، وانقطع بعدها التواصل معهم، ولا نعرف مصيرهم حتى الآن"

وطالبت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية، التدخل العاجل لحماية الكوادر الصحية والمرضى الموجودين هناك دون ماء أو طعام أو خدمات علاجية.