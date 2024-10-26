تفاصيل قصف (إسرائيل) على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أنه شن ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران. وقال في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافًا عسكرية في إيران وذلك ردًّا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد دولة إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة"، فيما نقلت صحيفة إيران الرسمية عن مصادر قولها إن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت بنجاح للهجمات الإسرائيلية.

متى بدأ الهجوم؟

عند الساعة الواحدة وتسعة وأربعون دقيقة من فجر يوم السبت (بتوقيت القدس المحتلة)، أرسل مراسلنا في طهران خبراً عاجلاً يفيد بسماع أصوات انفجارات في العاصمة طهران، دقائق قليلة حتى بدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تفيد بأن أصوات الانفجارات ناجمة عن هجوم إسرائيلي جديد.

ما هي المواقع المستهدفة وعلى كم موجة كان الهجوم؟

على الرغم من أن وسائل إعلام إيرانية قالت إن الصواريخ الإسرائيلية لم تستطع ضرب أي مواقع عسكرية، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في بيان إن طائراته قصفت منشآت تصنيع صواريخ استخدمت لإنتاج الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل. وأضاف: "قصفنا مصفوفات صواريخ سطح-جو وقدرات طيران إيرانية إضافية كانت تهدف إلى تقييد العملية الجوية الإسرائيلية في إيران".

من جهته، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن هجوم إسرائيل على إيران كان على ثلاث موجات. وقالوا إن الموجة الأولى من الهجمات الإسرائيلية ركزت على منظومة الدفاع الجوي الإيرانية، بينما ركزت الموجتان الثانية والثالثة على قواعد الصواريخ والطائرات بدون طيار ومواقع الإنتاج.

متى انتهى الهجوم الإسرائيلي؟

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، فجر السبت، انتهاء الهجوم على إيران بعد شن ثلاث موجات من الضربات. قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الهجوم انتهى حوالي الساعة الخامسة صباحا بعد أن أصاب حوالي 20 موقعا خلال الليل. وفي تمام السادسة وست دقائق تماما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان انتهاء الضربات الجوية على أهداف عسكرية في إيران.

أين كان قادة الاحتلال؟

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس أركانه هرتسي هليفي تولى قيادة الهجوم على إيران من قاعدة القوات الجوية في وزارة الأمن في تل أبيب، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يشرفان على الهجوم من غرفة عمليات قيادة الأركان في مدينة تل أبيب ويتبادلان المشاورات مع هليفي.

ما الذي قالته وسائل الإعلام الإيرانية؟

نقلت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن مصادر، أن الصواريخ الإسرائيلية لم تتمكن من ضرب أي مواقع عسكرية للحرس الثوري الإيراني غربي وجنوب غربي طهران، مضيفةً أن دوي الانفجارات تعود إلى تصدي الدفاعات الجوية لهجمات عسكرية إسرائيلية. وقالت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية إنه خلافاً لمزاعم إعلامية أجنبية لم يحدث أي انفجار في مدينة شيراز جنوبي إيران. ونقلت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية عن مصادر إغاثية قولها إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حادثة في العاصمة أو محيطها تتطلب تدخلاً.

ما هو موقف واشنطن من الهجوم؟

أعلن البيت الأبيض أن الهجوم الإسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران تأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، بحسب ما نقلت "فرانس برس". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شون سافيت إن "الضربات الموجهة ضد أهداف عسكرية" تأتي في إطار "الدفاع عن النفس وردا على هجوم إيران بصواريخ بالستية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي".

إلى ذلك، نقل مراسل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس جو بايدن يتابع التطورات الحالية عن كثب، كما نقلت "رويترز" عن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أبلغت بشن إسرائيل ضربات موجهة على أهداف عسكرية في إيران وتراقب التطورات عن كثب وستبقى على اطلاع. ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن مسؤولين أن البيت الأبيض تلقى إخطاراً قبل وقت قصير من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

نقلا عن العربي الجديد