نواكشوط.. آلاف الموريتانيين يشاركون في مسيرة تضامنية مع غزة ولبنان

شارك آلاف الموريتانيين في مسيرة بالعاصمة نواكشوط تضامنا مع قطاع غزة ولبنان، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" عليهما.

ودعت للمسيرة، يوم الجمعة، "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة لفلسطين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللبنانية والموريتانية.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "الطوفان إرادة لا تنكسر" و"غزة عام من الصمود" و"أمريكا رائدة الإرهاب في غزة".

ورفعوا أيضا لافتات كتب عليها: "من أرض المنارة والرباط .. على درب الشهداء ماضون" و"المقاومة منا ونحن منها".

ودعا المشاركون إلى تكثيف المسيرات والمظاهرات في جميع أنحاء على العالم حتى يتوقف العدوان على غزة ولبنان.

وانتقدوا "صمت العالم تجاه استمرار العدوان على غزة ولبنان"، مطالبين الشعوب "بتحمل المسؤولية والضغط لوقف العدوان".

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.