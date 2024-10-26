مسيرة في تونس تنديدا بالإبادة (الإسرائيلية) شمالي غزة

شارك مئات الأشخاص، مساء الجمعة، في مسيرة شعبية بالعاصمة تونس تنديدا بالتصعيد الإسرائيلي للإبادة الجماعية والحصار على شمال قطاع غزة، مطالبين بالوقف الفوري للعدوان.

ودعا للمسيرة "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" تنديدا بتصعيد المجازر الإسرائيلية في شمال غزة.

واستنكر المشاركون في المسيرة الصمت العربي الرسمي إزاء ما يتعرض له شمال القطاع من حصار وإبادة، مرددين هتافات من قبيل: "المجازر بالمئات والحكام في سبات".

ونددوا باستمرار الدعم الغربي لـ"إسرائيل" في عدوانها على غزة وخاصة الأمريكي والفرنسي، ورفعوا شعارات مثل: "أمريكا هي هي رأس الحية"، و"فرنسا هي هي فرنسا استعمارية"، و"الفرنسيين والأمريكان شركاء في العدوان".

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.