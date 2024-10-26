آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع فلسطين ولبنان

شارك آلاف المغاربة في وقفات، الجمعة، أكدوا خلالها استمرارهم في التضامن مع فلسطين ولبنان، تحت شعار "السنوار خلا (ترك) وصية، لا تنازل عن القضية".

ونظمت الوقفات التضامنية عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ55 على التوالي، بعدة مدن في المملكة مثل: الشاون وتيفلت وفاس ومكناس والدار البيضاء والجديدة وبركان وجرسيف وآيت ملول وأكادير وتارودانت استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

وندد المحتجون بعجز المجتمع الدولي عن إنهاء الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

ورددوا شعارات داعمة للصمود الفلسطيني، وأخرى ترفض محاولات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ومن بين الهتافات التي تم ترديدها: "يا مقاوم سر نحو النصر والتحرير"، و"عاشت فلسطين، عاشت لبنان"، و"فلسطين ليست للبيع، لا احتلال لا تطبيع".

كما رفعوا لافتات على بعضها: "ساكنة (سكان) فاس تبارك طوفان الأقصى وتتضامن مع المقاومة لتحرير فلسطين"، و"نندد بالعدوان والإجرام الصهيوني الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، وندعو لإسقاط التطبيع".

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.