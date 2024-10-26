أبرز العمليات النوعية التي نفذتها فصائل المقاومة في عمق الكيان الجمعة

شهد يوم الجمعة 25 أكتوبر عمليات نوعية وومميزة نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية في عمق الكيان الإسرائيلي.

وعلى صعيد كتائب القسام، فقد تم قنص جندي ببندقية الغول القسامية في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا.

كما تم استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة ناسفة قرب مسجد الشهيد عماد عقل شرق معسكر جباليا.

وفي شارع القصاصيب بمخيم جباليا استهدف عناصر القسام آلية عسكرية صهيونية بعبوة "شواظ" .

أما سرايا القدس فنفذت عمليات مميزة حيث قصفت بقذائف الهاون "النظامي - عيار 60" جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا.

واستهدف عناصرها آلية عسكرية صهيونية بعبوتين من نوع (ثاقب - برميلية) مزروعتين مسبقا في شارع بيت لاهيا بالقرب من محطة البراوي.

كما تم استهداف جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) بقذيفة (RBG) متوغلة في شارع السكة شرق مخيم جباليا، بالإضافة إلى استهداف آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة (ثاقب - برميلية) - مزروعة مسبقا - في محيط المستشفى الأندونيسي شمال شرق مخيم جباليا.

وقنص أحد عناصر سرايا القدس/ جندي صهيوني في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا، إلى جانب قصف السرايا مقر قيادة وسيطرة تابع للعدو الصهيوني في محور "نتساريم" بصواريخ (107) .

وقصفت كتائب شهداء الأقصى، بقذائف الهاون "النظامي - عيار 60" جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في منطقة سوق مشروع بيت لاهيا، كما واستهدفت ناقلة جند من نوع (نمر) بقذيفة (RBG) في محيط مسجد عماد عقل شرق مخيم جباليا.

أما المقاومة الإسلامية في لبنان، شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات على موقع البغدادي، وهجوما اخر بسرب

من المسيرات على قاعدة فيلون (مقر ومخازن طوارئ فرقتي 36 و210) شرق مدينة صفد، وعلى تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا، وفي كسارة كفرجلعادي.

كما تصدت لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو.، وقصفت المقاومة في لبنان مستعمرة كرمئيل ومدينة صفد، ومستعمرات حتسور وكتسرين ومسكفعام بصليات صاروخية.

واستهدفت دبابات ميركافا على أطراف بلدة مروحين وعديسة وعلى طريق مركبا-عديسة بصواروخ موجه، بالإضافة إلى استهداف قوة صهيونية مؤلفة من 12 جندياً على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجه وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجه.

بالإضافة إلى استهدافها قوة صهيونية مؤلفة من 4 جنود وقوة إسرائيلية ثانية مؤلفة من 3 جنود قرب آلية في حي الوزاني في بلدة كفركلا.

في إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، تم قصف قاعدة الكرمل (جنوب حيفا) بصلية ورامات ديفيد الجوية بصواريخ نوعية.

بينما استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق بالطيران المسيّر هدف حيوي في حيفا والجولان، وهاجمت أهدافا حيوية بواسطة الطيران المسير في الجولات وأم الرشراش وفي شمال الأراضي المحتلة بواسطة الطيران المسير.