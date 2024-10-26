الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء المسعفين إلى 164

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن عدد الشهداء المسعفين ارتفع منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 164 و275 جريحاً.

وأشارت "الصحة" في بيان لها، يوم السبت، إلى أن العدوان الإسرائيلي طال 158 سيارة إسعاف، و57 سيارة إطفاء، و15 آلية إنقاذ، ما أسفر عن استشهاد 164 شهيداً، وجرح 275 من طواقم الإسعاف اللبناني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على لبنان، لليوم ال34 على التوالي، بقصف جوي ومدفعي مُكثف لمناطق متفرقة، خاصة في جنوب لبنان الذي يحاول الجيش التوغل فيه بريا والسيطرة عليه، لكنه يجابه بمقاومة شرسة من مقاتلي حزب الله ويتكبد خسائر كبيرة.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2593 شهيداً و12 ألفا و119 مصاباً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن أكثر من مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكالة صفا