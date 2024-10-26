نعيم: الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لمن ارتكب هذه الجرائم ومن دعمها

حمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور باسم نعيم المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما يحدث في شمال قطاع غزة من جرائم على يد الجيش الصهيوني لأكثر من أسبوعين .

وأضاف نعيم :" أن ما حدث خلال اليومين الماضيين من اعتداء على الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني، واعتقال بعضهم وقتل آخرين، وتحطيم مقدرات مستشفى كمال عدوان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني."

ولفت نعيم إلى أن إسرائيل ما كانت لتقوم بهذه الجرائم لولا ضمانها الحصانة والتمتع بحماية دول الغرب بل وإمدادها بكل ما يلزم للاستمرار في عملية الإبادة الجماعية.

وأضاف:" شعبنا يطالب بتدخل فوري لوقف هذه الجرائم وتنفيذ الإرادة الدولية، متمثلة بقرار مجلس الأمن 2735، بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار وانجاز الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأكد نعيم مجددا على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لمن ارتكب هذه الجرائم ومن دعمها، ولن يكون في الإقليم أي أمن أو استقرار أو ازدهار دون أن ينجز شعبنا حقوقه الكاملة وعلى رأسها دولته المستقلة وعاصمتها القدس.