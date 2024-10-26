حزب الله يدين الهجوم (الإسرائيلي) على إيران

أدان حزب الله العدوان الغادر على إيران واعتبره تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحزب في بيان له:" هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية لن يؤثر أبدًا على موقف إيران الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني، ونشيد بنجاح القوات الإيرانية بالتصدي للهجوم الغادر"

وأضاف البيان:" إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية العزيزة في إيران لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات للشعبين الفلسطيني واللبناني.

وأشاد الحزب بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا الهجوم الغادر، وتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها بالشهداء على طريق القدس متمنيا للجرحى الشفاء العاجل وللجمهورية الإسلامية النصر والثبات.