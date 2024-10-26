المقاومة الإسلامية تطالب مستوطنات الشمال بالإخلاء فورا والاحتلال يعترف بمقتل 5 جنود

أرسلت المقاومة الإسلامية في تسجيل مصور جديد بثته عبر مناصاتها الإعلامية تهديدا لسكان غلاف المناطق الشمالية وطالبتهم بالرحيل، قائلة:" مستوطناتكم أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة لقواتنا الجوية والصاروخية"

وأضافت في خطابها:" مستوطناتكم تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو الاسرائيلي العسكرية التي تهاجم لبنان

ودعت كل المقيمين في مستوطنات: ( كريات شمونة، ووكرمائيل، وايفين مناحيم، ونهاريا، روش، شامير، شاعل) وغيرها من المستوطنات الواقعة على الحدود اللبنانية بالمغادرة و الاخلاء فورا.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في وقت سابق عن استهداف تجمعا لقوات العدو ( الإسرائيلي) في مستعمرة حتسور بصلية صاروخية، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة الناعورة شرق مدينة العفولة وأصابت أهدافها بدقة

فيما اعترف الاحتلال لاقا بسقوط 5 قتلى من الجيش ( الإسرائيلي) جراء مواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان.