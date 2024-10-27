الإعلامي الحكومي: سلوك المنظمات الدولية في غزة يشجّع الاحتلال على ارتكاب المجازر

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن المنظمات الدولية العاملة في القطاع مقصّرة في أداء مهامها، وتتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وعدم اهتمام، مما يشجّع الاحتلال على التمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين.

وأضاف المكتب في بيان: "يعيش شعبنا الفلسطيني منذ أكثر من 180 يوماً حالة مأساوية من التجويع الممنهج والواضح، يمارسه جيش الاحتلال دون أن نسمع صوتاً للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة".

وأكد أن "تلك المنظمات لم تبذل الحد الأدنى من الجهد الكافي لتقديم الدعم الطبي لمساعدة المستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية على الصمود في وجه الاحتلال الوحشي، ولم تمدها بالمواد الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة؛ بل اكتفت بمراقبة الكارثة الإنسانية في شمال غزة تحديداً دون أن تحرّك ساكناً".

وبيّن المكتب أن تلك المنظمات الدولية تتعمد التقصير وتتبنى اللامبالاة تجاه أحداث خطيرة ومجازر دموية يرتكبها الاحتلال دون اتخاذ موقف تجاهها، مطالباً إياها بالالتزام بدورها المنوط بها وأدائه على أكمل وجه.