10 شهداء في مجزرة للاحتلال بمشروع بيت لاهيا

أعلنت مصادر صحفية، فجر اليوم الأحد، استشهاد 10 فلسطينيين وإصاب آخرين بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر، إلى عدد من المفقودين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة غباين يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا، وسط مناشدات لانتشالهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع حصار مشدد واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وإخراجهم عن الخدمة.