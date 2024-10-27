قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

10 شهداء في مجزرة للاحتلال بمشروع بيت لاهيا

الرسالة نت - شمال غزة

أعلنت مصادر صحفية، فجر اليوم الأحد، استشهاد 10 فلسطينيين وإصاب آخرين بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر، إلى عدد من المفقودين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة غباين يسكنه نازحون من عائلة الكحلوت بمشروع بيت لاهيا، وسط مناشدات لانتشالهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقصفها العنيف لمناطق مختلفة من محافظة شمال غزة بالتزامن مع حصار مشدد واستهداف الطواقم الطبية والدفاع المدني وإخراجهم عن الخدمة.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297806

كلمات مفتاحية

شمال غزة مخيم جباليا مشروع بيت لاهيا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر