المقاومة الاسلامية تفتتح عملياتها بهجوم صاروخي على مستوطنة كريات شمونة

في اطار التحذير الذي وجهته لعِددٍ من مستوطنات الشمال، افتتحت المقاومة الاسلامية في لبنان، مساء السبت، سلسلة عملياتها، بقصف مستوطنة كريات شمونة، بِصلية صاروخية.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية أنّه ” و في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية قبل قليل لعِددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدوها عند الساعة 11:30 من ليل يوم السبت 26-10-‌‏2024 مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية”.

و أكّدت المقاومة أنّ هذا الهجوم يأتي ” دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه”.

ومساء السبت، بث الاعلام الحربي فيديو يتضمن رسالة تحذيرية الى مستوطني عدد من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة ، يدعوهم فيها الى اخلاء مستوطناتهم.

ودعت المقاومة الاسلامية، سكان 25 مستوطنة الى النزوح منها فورا، موضحا أن الجيش الإسرائيلي “حول هذه المستوطنات الى نقاط انتشار واستقرار له”.

وأكد حزب الله أن هذه المستوطنات “أصبحت أهدافا عسكرية مشروعة للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية”.

وكانت المقاومة الإسلامية كانت قد أصدرت امس السبت ، 22 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

قناة المنار