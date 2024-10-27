أهالي الأسرى (الإسرائيليين) بغزة: نتنياهو يماطل ولا يريد التفاوض



قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، يواصل المماطلة، ولا نية لديه لإنجاز صفقة تبادل أسرى.

جاء ذلك حسب ما نقلت هيئة البث العبرية عن بيان صادر عن أهالي الأسرى الإسرائيليين، خلال تظاهرهم أمام مقر وزارة الجيش بتل أبيب.

وقال الأهالي، في بيانهم، إنهم "يتخوفون من مماطلة نتنياهو وعدم سعيه لإنجاز صفقة تبادل مع حركة حماس".

ورأوا أن "نتنياهو يريد مفاوضات من أجل المفاوضات فقط".

وتجمّع أهالي الأسرى أمام مقر وزارة الجيش الإسرائيلية في الوقت الذي يستعد فيه الوفد الإسرائيلي المفاوض بشأن تبادل الأسرى للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستئناف المفاوضات المتعثرة، بحسب القناة 12 العبرية.

ونقلت القناة عن والدة أحد المحتجزين اعتقادها بأن نتنياهو لا يريد التفاوض بشأن أبنائهم ووعوده ليست صادقة رغم مرور حوالي 386 يوما على أسراهم داخل الأنفاق في غزة.

وتقدر (إسرائيل) وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل العشرات من هؤلاء الأسرى في غارات إسرائيلية عشوائية.

المصدر: وكالة الأناضول