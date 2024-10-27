ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب هاريس مطالبا بوقف الحرب على غزة (فيديو)

د المتظاهرين يهتف "لا للحرب في غزة!"، ليقوم أنصار المرشحة الديمقراطية بالهتاف باسمها بصوت عال للتغطية عليه.

وقام حراس الأمن بإخراج الناشط على الفور من الحدث، وقالت نائبة الرئيس: "بالنسبة لغزة، يجب أن نوقف هذه الحرب. يجب أن ننهي هذه الحرب ونعيد الرهائن إلى بيوتهم. لكنني الآن أتحدث بشأن العام 2024".

هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث اعتذار رسمي عن دور الحكومة الفيدرالية في المدارس الداخلية الأمريكية الأصلية، يوم الجمعة، بأن قتل الناس في غزة "يجب أن يتوقف"، وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قاطع اثنان من المحتجين المؤيدين لفلسطين خطاب الرئيس الأمريكي، وقال بايدن في أثناء مرافقة أحد المحتجين إلى خارج المكان: "هناك الكثير من الأبرياء الذين يُقتلون ويجب أن يتوقف ذلك".

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ما وصفته بـ "المساعدات الأمنية" بقيمة 6.5 مليار دولار لـ(إسرائيل) منذ بدء حربها على قطاع غزة، نصفها في شهر مايو الماضي فقط.

ولطالما أكد المسؤولون الأمريكيون في مواقف مختلفة، التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن (إسرائيل).

المصدر: RT



https://x.com/VictorLShammas/status/1850297307109195828?t=i-V3s9owUthhNvjTNe1DpA&s=19