المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم 3 أهداف للاحتلال في الجولان

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،فجر الأحد بالطيران المسيّر ثلاثة أهداف حيوية للاحتلال الصهيوني في الجولان المحتل وإيلات المحتلة.

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها،أنه ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان ثان، أكدت أنها هاجمت للمرة الثانية، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسير.

كما أعلنت أنها هاجمت هدفاً حيوياً في أم الرشراش “ايلات” المحتلة، بواسطة الطيران المسير.، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

قناة العالم