رئيس البرلمان الإيراني: الرد على العدوان الإسرائيلي حتمي ومؤكد

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن "الرد على العدوان الإسرائيلي حتمي ومؤكد، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا"، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وفي سياق ذا صلة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة شاركت في الهجوم الإسرائيلي على إيران، ووفرت ممرًا جويًا للقوات الإسرائيلية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أضاف وزير الخارجية الإيراني: "طلبنا في رسالة إلى الأمم المتحدة، عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان الإسرائيلي على أراضينا".

كما أشار عراقجي إلى أن هناك "اتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن طهران تعمل على توثيق جرائم الاحتلال، وأن الولايات المتحدة شريكة في الجرائم الإسرائيلية في غزة و لبنان، وأنه من دونها لا قوة لـ إسرائيل في المنطقة.