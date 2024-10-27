لبنان: شهداء في صيدا والنبطية والبقاع

تعرضت مدينة بنت جبيل في لبنان بعد ظهر اليوم لغارة نفذتها الطائرات المعادية، وتزامنت مع قصف مدفعي طاول احياء البلدة. كما شنت الطائرات المعادية غارات استهدفت بلدات حاريص وبرعشيت ومجدل سلم، وكذلك بلدة عيناتا.

وفي منطقة النبطية، قصف الاحتلال منزلاً في بلدة حاروف ودمرته بالكامل. واستشهد (3) مواطنين اثر غارة اسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية.

هذا وتعرضت مدينة النبطية، لعدوان جوي، حيث استهدف جيش العدو مفرق حي المسلخ فيها بغارة جوية. وهرعت الى المكان فرق الاسعاف والاغاثة. كما تعرضت عربصاليم في اقليم التفاح إلى غارة، استهدفت منزلاً في البلدة، ما أدى إلى تدميره.

هذا، وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على لبنان، واستهدفت مناطق متفرقة من الجنوب والبقاع، بعد ليلة من الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، خصوصاً في مناطق الجاموس وحارة حريك.

وفي منطقة صيدا، استشهد (8) مواطنين لبنانيين بينهم طفلة وأصيب (25) آخرين، اثر اعتداء اسرائيلي استهدف بلدة حارة صيدا لأول مرة منذ العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وفي منطقة صور، شنت الطائرات المعادية سلسلة من الغارات العنيفة، استهدفت قرى القطاع الغربي في قضاء صور، زبقين، يارين، مروحين، الضهيرة، وكذلك على بلدتي جبال البطم والبازورية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في اجواء صور ومنطقتها.

وفي صور أيضاً، أغار الطيران المعادي على منزل في بلدة ديركيفا، بالتزامن مع قصف عنيف تعرضت له اطراف بلدات الضهيرة ويارين وعيتا الشعب. كما قصف الطائرات الاسرائيلية بلدة دير عامص، وسط قصف مدفعي عنيف تعرضت له قرى القطاع الغربي، زبقين وياطر وطير حرفا والجبين ويارين.

وفي قضاء مرجعيون، أغار العدو على مناطق ديرميماس، جل الدخن، وقرب جسر عين التشتش.

أما في منطقة البقاع، فقد أطلقت مسيرة اسرائيلية صاروخاً على سيارة “فان” في بلدة حوش بردى غرب بعلبك، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وجريح، وتولى فريق إطفاء الدفاع المدني إخماد الحريق.

وفي حصيلة يوم أمس، فقد أعلنت وزارة الصحة، أن غارة العدو الإسرائيلي على جديدة مرجعيونـ أدت إلى استشهاد (5) مواطنين وإصابة شخص بجروح.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام