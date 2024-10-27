5 شهداء في استهداف (إسرائيلي) لمدرسة تابعة لـ (أونروا) جنوب لبنان

نفذت مسيّرة "إسرائيلية" غارة استهدفت مدرسة "فلسطين" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بلدة برج الشمالي في مدينة صور جنوب لبنان، وحصيلة الشهداء 5 حتى اللحظة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثمانية لبنانيين وإصابة 25 آخرين في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وقال مراسلنا إنّ "غارةً إسرائيليّةً أخرى استهدفت شقّةً سكنيّةً في حارة "صيدا" جنوبا، للمرّة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيليّ على لبنان.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصل شن غارات عنيفة على القرى الجنوبيّة، مدمرا المنازل ودور العبادة، ومخلفا أضرارا بشرية ومادية كبيرة.

يأتي ذلك بينا وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنذارات جديدة لسكان 14 بلدة لبنانية جنوبيّة، في وقتٍ أعلن فيه مقتل 4 من جنوده عند الحدود مع لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين من الكتيبة "8207" خلال المعارك، أمس السبت، في جنوبي لبنان وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة، في المعارك ذاتها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، قتل ضابط برتبة رائد وهو جلعاد ألمالح، وكذلك قتل 3 جنود، وهم: عميت حيوت، وملاخي يهودا هراري، وإلياف أبيتبول خلال المعارك في جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت اليوم إصابة شخصين بجروح، إثر انفجار طائرة مسيرة، في منطقة صناعية شرق مدينة عكا شمالي فلسطين المحتلة.

ووسعت جيش الاحتلال منذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، نطاق الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة، لتشمل معظم مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن استشهاد ألفين و 574 شخصا وإصابة أكثر من 12 ألفا آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و 340 ألف نازح.

نقلا عن قدس برس