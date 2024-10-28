حماس: جرائم الاحتلال لن ترهب الصحفيين الفلسطينيين

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين "لن تُرهبهم ولن تمنعهم من مواصلة دورهم في فضح هذا الكيان الفاشي".

وقالت حركة "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن هذه الجرائم غير المسبوقة بحق الصحفيين تُرتَكب بشكل ممنهج ومتعمّد على أيدي جيش الاحتلال في قطاع غزة، بهدف إرهابهم وردعهم عن نقل حقيقة ما يجري من إبادة وحشية.

وأردفت: "تتطلب تلك الجرائم من المجتمع الدولي ومؤسساته خطوات جادة لوقفها، ومحاسبة هذه الحكومة الفاشية التي جعلت من الصحفي الفلسطيني هدفاً للقتل والانتقام".

ودعت "حماس"، المؤسسات والمنظمات الصحفية والإعلامية الدولية لاتخاذ مواقف واضحة تُدين هذه الجرائم الوحشية بحقّ الصحفيين الفلسطينيين، والتضامن معهم.

ونبهت إلى ضرورة وأهمية العمل على فضح جرائم الاحتلال بحقّ شعبنا الفلسطيني، وبحق القيم والقوانين الإنسانية، من قبل المؤسسات الإعلامية الدولية.

واستشهد خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 صحفيين فلسطينيين في قطاع غزة؛ نتيجة استمرار الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال منذ 387 يومًا.

ونعى المكتب الإعلامي الحكومي في بيانين منفصلين، اليوم، 5 صحفيين استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة، 4 منهم ارتقوا خلال قصف استهدف مدرسة بمخيم الشاطئ.