أبرز تطورات الإبادة الجماعية في غزة لليوم 388

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 388 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الاثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

ولليوم ال 24 تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وارتقى ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وارتقى شهيد وأصيب 7 باستهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بساحة مسجد القسام في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

استهدف قصف إسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، المناطق الغربية لمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وشرقي البريج وسط القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربي، غارة على مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمنطقة المواصي غرب مدينة رفح.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، بقصف مكثف، المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، الليلة الماضية، غارات جوية على وسط قطاع غزة.



