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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
182 شهداء الصحافة منذ بدء الحرب (الإسرائيلية) على قطاع غزة
28 أكتوبر 2024 . الساعة: 02:20 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297860
كلمات مفتاحية
الحرب على غزة
صحفيين
طوفان الأقصى
شهداء الصحافة
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