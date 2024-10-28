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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
2,300 جثة سرقها الاحتلال (الإسرائيلي) من عدة مقابر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023
28 أكتوبر 2024 . الساعة: 02:22 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297861
كلمات مفتاحية
الاحتلال
الحرب على غزة
جثث
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
مقابر بغزة
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