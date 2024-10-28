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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 2,300 جثة سرقها الاحتلال (الإسرائيلي) من عدة مقابر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023

الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297861

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الاحتلال الحرب على غزة جثث طوفان الأقصى 7 أكتوبر مقابر بغزة

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