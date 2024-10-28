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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
22.76 مليار دولار قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال (الإسرائيلي) منذ بدء العدوان على غزة
28 أكتوبر 2024 . الساعة: 02:23 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297862
كلمات مفتاحية
إسرائيل
الحرب على غزة
المساعدات الأمريكية
طوفان الأقصى
مليار دولار
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