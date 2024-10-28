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انفوجرافيك: 1.8 مليون مواطن يعيشون في جنوب القطاع يعانون من نقص حاد في المساعدات الغذائية

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قطاع غزة الحرب على غزة مساعدات غذائية طوفان الأقصى نازحين

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