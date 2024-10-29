الهمص: المنظومة الصحية في شمال القطاع منهارة بالكامل والمستشفيات فارغة من الأطباء

في مؤتمر صحافي عاجل قال مدير المستشفيات الميدانية في غزة الدكتور مروان الهمص أن المنظومة الصحية في شمال القطاع قد انهارت بالكامل وبقيت المستشفيات فارغة من الكوادر الطبية خاصة مستشفى كمال عدوان الذي لم يتبقى فيه من الطواقم الطبية سوى الدكتور حسام أبو صفية مع طبيب آخر وكلاهما طبيبا أطفال ، كما لا يوجد أي من طواقم التخدير والعمليات .

ولفت الهمص إلى أن عدد الإصابات التي وصلت إلى مستشفى كمال عدوان جراء مجزرة منزل عائلة أبو النصر قد بلغت 150 اصابة والحالات الخطرة معدودة ضمن الشهداء .

ونوه الهمص إلى أن عدد الشهداء وصل إلى 77 ما بين شهيد ومفقود، مضيفا:" وعليه فإننا في وزارة الصحة نناشد بوقف ذه الإبادة ضد أبناء شعبنا في كل قطاع غزة ونطالب بتأمين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية فهي محمية دوليا وقانونيا"

كما طالب الهمص المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بإفاد أطباء ومختصين إلى شمال القطاع، والسماح بدخول سيارات الإسعاف والدفاع المدني .

وأضاف الهمص :" نهيب بكل من يملك مهارات جراحية في محيط غزة وشمالها بالالتحاق بمستشفى كمال عدوان وانقاذ ما يمكن انقاذه من الجرحى"

كما وناشد الهمص كافة المؤسسات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل عام وشمال القطاع بشكل خاص.