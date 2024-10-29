مقتل 4 ضباط وجنود (إسرائيليين) شمال غزة

أعلن موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبري عن مقتل أربعة جنود وضباط في حدث أمني بجباليا شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام نشرت مقطعا مصورا لتدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما أعلنت أن مجاهديها استهدفوا دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بعبوة "شواظ" قرب محطة النذر في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كذلك أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" بعبوات أرضية في محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا.

ونشرت مقطع فيديو يوثق الاشتباك مع عدد من جنود العدو داخل أحد المباني واستهدافهم بقذيفة "TBG" شرق جباليا.