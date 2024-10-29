من هو الشيخ نعيم قاسم الأمين العام الجديد لحزب الله؟

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينًا عامًّا له خلفًا للأمين العام السابق الشهيد حسن نصر الله.

ونهاية الشهر الماضي أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد الأمين العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

ويعتبر نعيم قاسم أحد أبرز الشخصيات في حزب الله وقد نصب نائبًا للأمين العام لحزب الله بلبنان منذ عام 1991 وقد تصدر المشهد في الخطابات بعد اغتيال الشهيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولد الشيخ نعيم قاسم عام 1953 في منطقة البسطة التحتا في بيروت وتعود أصول عائلته إلى كفرفيلا، في جنوب لبنان ذي الأغلبية الشيعية، وهو متزوج ولديه ستة أطفال.

ويعد قاسم شخصية مخضرمة في الجماعة وعُين نائباً للأمين العام في عهد الأمين العام الأسبق لـ"حزب الله" عباس الموسوي، الذي استشهد في هجوم بطائرة هليكوبتر إسرائيلية عام 1992، وظل في المنصب عندما تولى نصر الله قيادة الجماعة.

بدأ نشاط قاسم السياسي في حركة "أمل" الشيعية اللبنانية، التي أُسست عام 1974، وقد ترك "أمل" عام 1979، بعد الثورة الإسلامية الإيرانية، التي شكّلت الفكر السياسي للكثير من الناشطين الشيعة اللبنانيين الشباب.

ظل الشيخ نعيم قاسم لفترة طويلة أحد المتحدثين البارزين باسم حزب الله، وأجرى الكثير من المقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية.

عمل قاسم أيضًا منسقًا عامًا لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية منذ خاضتها الجماعة لأول مرة في عام 1992.

وفي عام 2005، أعد قاسم كتابًا سرد فيه تاريخ حزب الله، ووُصف هذا الكتاب بأنه نظرة (نادرة) من داخل الجماعة.