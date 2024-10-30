إذاعة جيش الاحتلال: 80 (إسرائيليا) قُتلوا حتى الآن في (أكتوبر الأسود)

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن أكثر من 80 إسرائيليًّا من العسكريين والمستوطنين، قُتلوا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما دعاها إلى وصفه بأنه “أكتوبر الأسود”.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن من بين القتلى 64 عسكريًّا و16 مستوطنا، وأشارت إلى أن 33 فردًا منهم قُتلوا خلال المعارك في جنوبي لبنان، بينما قُتل 19 خلال المعارك في قطاع غزة، ونشرت تفاصيل مقتلهم على النحو التالي:

مقتل 4 جنود بغارة بطائرة مسيَّرة على معسكر تدريب غولاني في بنيامينا (قرب حيفا).

مقتل 3 جنود بصواريخ حزب الله على الحدود اللبنانية.

مقتل جنديين في غارة بطائرة مسيَّرة من العراق.

مقتل شرطية من (حرس الحدود) في هجوم على بئر السبع.

مقتل شرطي في عملية إطلاق نار على الطريق السريع 4.

مقتل جندي في حادث طريق عملياتي بالقرب من قطاع غزة.

مقتل 7 مستوطنين بصواريخ وذخائر حزب الله، اثنان في كريات شمونة، واثنان في مجد الكروم، وواحد في يارون، وواحد في عكا، وواحد في معالوت.

مقتل 7 مستوطنين في عملية إطلاق نار في يافا، ومقتل مستوطن في عملية طعن في الخضيرة، ومقتل مستوطن في هجوم دهس في غليلوت.

مئات الجرحى في شهر واحد

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، الثلاثاء، عن دخول 900 عسكري المستشفيات منذ بداية الهجوم البري في لبنان قبل أكثر من شهر، من إجمالي 12 ألفًا أصيبوا في الحرب المستمرة على غزة ولبنان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزارة الحرب أن قسم إعادة التأهيل بالوزارة استقبل نحو 12 ألف جريح من الجيش وقوات الأمن (الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك”) منذ السابع من أكتوبر 2023.

ولفتت الوزارة إلى نقل 900 جريح جديد إلى المستشفيات منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي للبنان في 30 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشارت إلى أن 51% من المصابين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا.

وقالت الوزارة إن نحو 8500 من الجنود المصابين يعانون إصابات جسدية، منهم نحو 1500 أصيبوا مرتين خلال القتال في غزة ولبنان، إضافة إلى 5200 يعانون اضطرابات نفسية.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه بحلول عام 2030، حسب تقديرات قسم إعادة التأهيل، سيكون هناك نحو 100 ألف شخص معاق في الجيش الإسرائيلي، نصفهم يعانون إعاقات ذهنية.

المصدر: الجزيرة