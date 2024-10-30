الأورومتوسطي: مجزرة بيت لاهيا نُفِذّت بقنبلة أمريكية تزن 908 كيلوجرامات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذّ مجزرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة صباح اليوم باستخدام قنبلة أمريكية من نوع MK-84 تزن 908 كيلوجرامات.

وأشار المرصد الحقوقي في بيان تلقته "الرسالة نت"، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن جيش الاحتلال استهدف بناية سكنية من 5 طوابق لعائلة نصر تضم نحو 200 مواطنًا ونازحًا تم تدميرها بالكامل على رؤوسهم بقنبلة أميركية من نوع MK-84 تزن 908 كيلوجرامات سحقتها على من فيها.

وإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، حمّل المرصد الأورومتوسطي مسرولية "المجزرة المروعة في بيت لاهيا، للأطراف التي تزود "إسرائيل" بالسلاح والتي تصمت عن جريمة الإبادة الجماعية.

ووثّق المرصد استخدام جيش الاحتلال بشكل واسع سلاح الماتدور الألماني في قصف المنازل وإحراقها وقتل الفلسطينيين، عدا عن استخدامه للألغام الألمانية في شمالي القطاع، وفق البيان.

وأشار إلى أن تكرار استخدام الأسلحة الأمريكية والألمانية في قتل المدنيين الفلسطينيين جماعيا وتدمير منازلهم يجعل من هذه الدول شريكة في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وتابع: "تؤكد التحقيقات التي أجريناها أن عمليات القتل والتدمير لا تجري لأي ضرورة حربية إنما بهدف تدمير الفلسطينيين والقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري".

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ مئات الآلاف في شمالي غزة ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" للعام الثاني على التوالي وفرض حظر أسلحة شامل عليها ومساءلتها ومعاقبتها على جرائمها كافة.