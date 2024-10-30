الكويت تدين حظر (أونروا) وتطالب بمحاسبة الاحتلال

أدانت دولة الكويت "التشريع الصادر عن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدةً أن هذا القرار "يعرقل قدرة الوكالة على تقديم الدعم والخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، اعتبرت الكويت هذا التشريع "جزءاً من سلسلة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصةً قرار مجلس الأمن 2417 الذي يدين استخدام التجويع كوسيلة قتال، ويستنكر عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية. وقد ساهمت الكويت في تقديم هذا القرار خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (2018-2019)".

كما جددت الكويت "مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مع ضرورة محاسبة قوات الاحتلال وضمان عدم إفلاتها من العقاب على الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين المدنيين".

ووافق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ"أونروا".