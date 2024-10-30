(أنقذوا جباليا) .. مسيرة لمئات الأردنيين تندد بإبادة (إسرائيل) لشمال غزة

شارك مئات الأردنيين في مسيرة وسط العاصمة عمان دعت إلى إنقاذ بلدة ومخيم جباليا في محافظة شمال قطاع غزة في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

وأُقيمت المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين)، تحت شعار "أنقذوا جباليا".

وردد المشاركون هتافات منها "يا حيف على اللي طّبع.. في غزة روس بتتقطع"، و "حرقوا شعبي بالخيام.. وعربي يوقع له سلام".

ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعار المسيرة "أنقذوا جباليا"، و"قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم"، و "فلتحيا عصا يحيى" السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الذي قتلته "إسرائيل" في وقت سابق الشهر الجاري.

ولليوم السادس والعشرين، يواصل جيش الاحتلال الاجتياح وحرب الإبادة في شمال غزة، وتحديدا في جباليا ومخيمها، حيث يعدم كل مظاهر الحياة.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 143 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.