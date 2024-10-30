حزب الله يستهدف تجمعات للاحتلال بصليات صاروخية

أعلن حزب الله، سلسلة استهدافات، صباح الأربعاء، لمواقع وتجمعات لجنود الاحتلال، بعدة صليات صاروخية.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بصليتين صاروخيتين، فجر الأربعاء، ‏"تجمعًا لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا، جنوبي بلدة الخيام".

كما استهدف حزب الله بصليتين أخريين، "تجمعًا لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة، عند أطراف بلدة الخيام".

وأشار الحزب أن عملياته تأتي "استمرارا لدعم الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه".

وأمس الثلاثاء، أعلن الحزب 36 عملية استهداف وقصف صاروخي، لمستوطناتٍ، وتجمعاتٍ لجنود ودبابات الاحتلالن محققًا إصابات مباشرة.