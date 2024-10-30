تنفيذ حملة التطعيم بغزة فقط السبت وتحذير من انهيارها بالكامل

قالت وزارة الصحة "إنها ستنفذ الحملة في محافظة غزة فقط، وذلك يوم السبت القادم الموافق 2/11/2024 ،وفق الإمكانيات المتاحة".

وأضافت الصحة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم الأربعاء، أن تنفيذ الحملة في غزة، يأتي في ظل منع الاحتلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة شمال قطاع غزة، ويضع العراقيل أمام تنفيذها في محافظة غزة أيضًا.

ولفتت إلى أن عدم تنفيذ الحملة في الشمال يعني عدم تطعيم آلاف الأطفال ما يهدد فشل الحملة برمتها، بما في ذلك اجهاض النجاح الذي تم تحقيقه في المحافظات الأخرى، ما يهدد بانتشار الفيروس إلى دول الجوار ويؤثر سلبًا على الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

وأكدت أنها لن تدخر جهدًا من أجل تنفيذ حملة خاصة للأطفال في محافظه الشمال حال توفر الظروف المناسبة لذلك.

وكالة صفا