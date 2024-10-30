استشهاد 11 ألفاً و825 طالباً في غزة والضفة منذ 7 أكتوبر 2023

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، الثلاثاء، إن 11 ألفاً و825 من طلبة المدارس والجامعات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في معطيات نشرتها الوزارة (مقرّها رام الله وسط الضفة)، تتضمّن الانتهاكات الإسرائيلية بحق والمدارس والجامعات في قطاع غزة والضفة الغربية وطلبتها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى الثلاثاء.

وقالت الوزارة: "عدد الشهداء من طلبة مدارس غزة تجاوز 11 ألفاً و57، إضافة إلى أكثر من 16 ألفاً و897 جريحاً". وأضافت: "عدد الشهداء من طلبة جامعات غزة بلغ 681 إضافة إلى أكثر من 1468 جريحاً". أما في الضفة الغربية، فأفادت معطيات الوزارة بـ"استشهاد 79 وإصابة 464 واعتقال 232 من طلبة المدارس، واستشهاد 35 وإصابة 130 واعتقال 218 من طلبة الجامعات".

وعن محصلة الشهداء والجرحى في صفوف الكوادر التعليمية، أفادت معطيات الوزارة بـ"استشهاد 441 وإصابة 2491 من كوادر المدارس بغزة، واستشهاد اثنين وإصابة 17 واعتقال 139 من مدارس الضفة"، مضيفة أن "117 أكاديمياً من كوادر الجامعات بغزة استشهدوا".

وبخصوص الاعتداءات على المدارس والجامعات، ذكرت المعطيات أن 406 مدارس في قطاع غزة، بما فيها 65 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تعرضت لأضرار، منها 77 دمرت شكل كامل، في حين تعرضت 84 مدرسة بالضفة للتخريب. كذلك تعرّضت 20 من مؤسسات التعليم العالي في غزة لأضرار بالغة، وتم تدمير أكثر من 51 مبنى جامعياً بشكل كامل، و57 مبنى تابعاً للجامعات بشكل جزئي، وفق ذات المعطيات. وأشارت الوزارة إلى أن 88 ألفاً من الطلبة في غزة محرومون من الذهاب إلى جامعاتهم، ونحو 700 ألف من الذهاب إلى مدارسهم.

وبدعم أميركي، يشنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. وبالتوازي وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن 763 شهيداً ونحو ستة آلاف و300 جريح، و11 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(الأناضول)