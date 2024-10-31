مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ390

في تقريرها اليومي قالت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 102 شهيد و 287 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وارتفعت حصيلة احرب الإبادة على قطاع غزة الى 43,163 شهيد و 101,510 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ويدخل الهجوم ( الإسرائيلي) على شمال القطاع يومه 26 في إبادة متواصلة، ووصل عدد الشهداء هناك إلى 1500 شهيد

أُبلغ فجر اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب يوسف شفيق أبو صلاح في مخيم جباليا، بعد استهدافه وعدم السماح لأحد بالاقتراب منه لإسعافه. وقالت المصادر المحلية إن الاحتلال تركه ينزف ليوم كامل.

وصباح اليوم، استهدف طيران الاحتلال الحربي مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بقصف جوي، تزامنًا مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف. بينما أفيد بقصف منزل في مشروع بيت لاهيا.

كما شنت الطائرات غارات جوية عنيفة جدًا استهدفت عدة مناطق في مخيم جباليا وشرق جباليا البلد ومناطق في بيت لاهيا شمال القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع وإطلاق نار من الآليات.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال شنت غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد الشاب جهاد أكرم قادوس لاعب كرة الطائرة في نادي شباب جباليا وأندية الصداقة في قصف الاحتلال على شمال غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية مواصي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، في حين أطلقت دبابات الاحتلال النار على المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

واستشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي على محيط عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وهم: شادي خميس زيادة، ومحمد سعيد كحيل، وخالد إبراهيم أبو ندى، وخالد ماهر طشطاش، وأحمد عيد عايش.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مساء الأربعاء، أسفرت عن استشهاد10 مواطنين وعدد آخر من الإصابات بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال لمواطنين في شارع سوق مشروع بيت لاهيا.