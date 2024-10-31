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^200 مثال: غزة العزة

لليوم التاسع.. الدفاع المدني معطل قسرًا في كافة مناطق شمال القطاع

توقف عمل الدفاع المدني بالكامل في شمال القطاع
توقف عمل الدفاع المدني بالكامل في شمال القطاع

الرسالة نت

توقفت خدمات الدفاع المدني عن مناطق شمال قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، ومنع ادخال السولار اللازم لتشغيل السيارات وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وجدد الدفاع المدني اليوم مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل لتمكين طواقمه من أداء واجبها الإنساني.

كما طالب بالتدخل للسماح بعودة عمل ما تبقى من مركبات إطفاء وإنقاذ وإسعاف والتي لا زال يحتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مقبرة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، ويطلق النيران من طائراته على كل من يحاول الاقتراب منها.

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#إبادة #شمال_القطاع #الدفاع_المدني #تعطيل

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