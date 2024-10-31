قتلى وجرحى بصفوف العدو في اليوم الـ38 على (معركة أولي البأس)

تدخل”معركة أولي البأس” التي تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان، يومها الثامن والثلاثين، ويواصل المقاومون بالتصدي البطولي، لمحاولات تقدّم قوات العدو الاسرائيلي، باتجاه المناطق الجنوبية اللبنانية، عند الحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة، بالتزامن مع توجيه العديد من الضربات النوعية للقواعد العسكرية الاسرائيلية، في عمق كيان العدو.

ويأتي ذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه.

وقصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:25 من بعد ظهر اليوم ‏مستعمرة كرمئيل بِصلية صاروخية كبيرة. موقعين عدد من القتلى والجرحى بحسب إعلام العدو.

وعلى صعيد التحشدات البرية عند الحدود استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 من فجر اليوم الخميس 31-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي شرقي بلدة الخيام بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

واستهدف المجاهدون اربع مرات تجمعاً لقوّات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بِصلية صاروخية محققين إصابات مؤكدة.

وأصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ أمس الأربعاء 30-10-2024، 32 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- الساعة 02:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية.

2- الساعة 03:30 استهداف تجمع لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

3- الساعة 03:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية.

4- الساعة 04:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام ‏للمرة الثانية بصلية صاروخية.

5- في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا ‏جويًا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا ‏وأصابت أهدافها بدقة.

6- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة جعتون بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

7- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة شتولا بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة.

8- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.

9- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية.

10- الساعة 11:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية.

11- الساعة 12:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام للمرة الثانية بصلية صاروخية.

12- الساعة 12:30 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة شبعا بصلية صاروخية.

13- الساعة 12:45 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة شبعا للمرة الثانية بصلية صاروخية.

14- الساعة 13:30 استهداف تجمعات لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثانية بصلية ‏صاروخية.

15- الساعة 13:25 استهداف ‏الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية.‏

16- الساعة 14:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.

17- الساعة 14:15 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

18- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في وادي العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية.‏

19- الساعة 15:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخيّة.

20- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة يسود همعلاه بصلية صاروخية.

21- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة كدمات تسفي بصلية صاروخية.

22- الساعة 15:00 استهداف مستعمرة حتسور هجليليت بصلية صاروخية.

23- الساعة 15:50 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي ضم أكثر من إثني عشر جندياً إسرائيلياً بصاروخ موجه بين بلدتي ‏كفركلا ودير ميماس وإيقاع عدداً من القتلى والجرحى.

24- الساعة 16:00 تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء منطقة الزهراني وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء ‏اللبنانية.

25- الساعة 17:00 في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‌‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‌‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة وأيضاً تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت ‏أهدافها بدقة بعد أن عجز العدو عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق ‏الاراضي الفلسطينية المحتلة.

26- في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ‌‏‌‏وبنداء “لبيك ‏يا نصر الله”، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية معسكر أدام ‏لتدريب مجموعات الوحدات الخاصة جنوب شرق تل أبيب بصواريخ نوعية.

27- الساعة 17:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الثالثة بصلية صاروخية.

28- الساعة 17:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) للمرة الرابعة بصلية صاروخية.

29- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ليمان بصلية صاروخية.

30- الساعة 19:00 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة جشر هزيف بصلية صاروخية.

31- الساعة 21:30 استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

32- الساعة 23:50 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي