استطلاع رأي: مشاعر انعدام الأمن الشخصي لا زالت تسيطر على (الإسرائيليين) منذ 7 أكتوبر

أظهر استطلاع رأي أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب"، أن أحداث 7 من أكتوبر أبقت لديهم شعورا بـ "الخيانة الشديدة" من جانب جهاز الأمن والحكومة الإسرائيلية، وأنه كلما تم الابتعاد عن هذا التاريخ تتراجع مشاعر التهديد الوجودي.

ولفت الاستطلاع إلى أنه رغم ابتعاد مشاعر التهديد إلا أن "مشاعر انعدام الأمن الشخصي ومشاعر التخلي عن مواطني الدولة وأن الحكومة ليست مهتمة بأمنهم وباحتياجاتهم الشخصية بقيت".

وأظهر الاستطلاع أن مجمل المستطلعين وبينهم ناخبو أحزاب اليمين، أفادوا بأن المفاهيم التي كانت لديهم قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد "تحطمت".

ولفت التقرير إلى أن جميع المشاركين في الاستطلاع، وبضمنهم الذين وصفوا أنفسهم بأنهم يمينيون وناخبون لحزب الليكود، قالوا إن ثقتهم بالحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، "تراجع بشكل غير مسبوق"، وأن على الحكومة أن تستقيل في أعقاب الإخفاق في 7 أكتوبر.

واعتبر المستطلعون اليمينيون أن فكرة خاطئة قادها رؤساء جهاز الأمن بدعم من وسائل الإعلام، هي التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى"، وأن استسلام إسرائيل للضغوط الدولية هو الذي منع تحقيق حسم في الحرب.

وتبين من الاستطلاع أن مستوى الثقة بالجيش الإسرائيلي هو الأعلى، خاصة إذا قورن بالثقة بالحكومة. وعبر 70% من الجمهور عن مستوى ثقة مرتفع بالجيش الإسرائيلي، و45% عبروا عن مستوى ثقة مرتفع برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي.