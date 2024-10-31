الحوثي: استهدفنا 202 سفينة مرتبطة بالعدو (الإسرائيلي) والأمريكي والبريطاني

أكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن إجمالي عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي وبالأمريكي والبريطاني بلغ 202 سفينة.

وبين الحوثي في كلمة له حول العدوان الاسرائيلي على غزة ولبنان واخر المستجدات الإقليمية أن عمليات جبهة اليمن في البحار لاصطياد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني مستمرة، مع ندرة حركتها في البحر الأحمر.

واضاف أن من العمليات البحرية النوعية هذا الأسبوع استهداف 4 سفن شرق سقطرى أقصى البحر العربي من جهة الشرق.

وشدد على العمل على تقوية مسار الاستهداف للسفن المرتبطة بالعدو وملاحقة المسارات الجديدة التي تهرب إليها سفنه في المحيط الهندي وشرق البحر العربي، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي وشركاؤه يحاولون أن يتهرَّبوا من جهة المحيط الهندي لاتساعه الكبير.

وفي ذات السياق أشار الحوثي الى استمرار الاحتلال في جرائم الإبادة الجماعية التي يستهدف بها الشعب الفلسطيني في كل أنحاء قطاع غزة وبشكلٍ أكثر شمال قطاع غزة عبر سعيه لتنفيذ مخطط جنرالاته المجرمين.

وحذر الحوثي من أن الاحتلال يُعِدّ لحفل تخرج مجموعة من جنوده في ساحة حائط البراق وهذه خطوة إجرامية تستفز من بقي في قلبه مثقال ذرة من الانتماء للإسلام.

واعتبر أن العدو الإسرائيلي يريد أن يفرض معادلة أن يكون مستبيحاً لبلدان أمتنا وشعوبها حتى فيما يشترطه لوقف إطلاق النار، وعندما تقبل الأمة بمعادلة الاستباحة لها فهذا امتهان للكرامة وإذلال ما بعده إذلال.

وبشأن الحرب على لبنان قال الحوثي أنه وعلى مدى شهر من العدوان البري على جنوبي لبنان أظهرت المقاومة صموداً عظيماً بعد أن توقع العدو اجتياحه بكل بساطة والعدو الإسرائيلي مهزوم في العدوان البري على لبنان بكل ما تعنيه الكلمة وتكبّد قرابة الألف من الجرحى والقتلى مع تكتّمه الكبير.

ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي في عدوانه البري على لبنان عجز بشكل واضح عن الاختراق الميداني على الرغم من الغطاء الناري الهائل ، وفي العمليات البرية تتجلى حقيقة العدو على الرغم مما يمتلك من إمكانات حيث يظهر فاشلاً مهزوماً ومذعوراً.