سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

أفاد الوكالة الوطنية للاعلام بأن الطيران الحربي المعادي، نفّذ سلسلة غارات عنيفة، إستهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في مناطق: الغبيري، الكفاءات، أوتوستراد السيد هادي، محيط مجمع المجتبى، طريق المطار القديم، تحويطة الغدير، الرويس، حارة حريك والمريجة.

وخلفت الغارات دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني أرضًا، بالإضافة إلى اندلاع حرائق.

ولليوم التاسع والثلاثين للعدوان الاسرائيلي على لبنان. يواصل جيش الاحتلال حرب التدمير والتهجير الممنهج للمناطق اللبنانية، في الجنوب والبقاع مروراً بالضاحية الجنوبية لبيروت، وارتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان إلى 2822 شهيداً و12937 جريحاً.