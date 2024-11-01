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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 908 كيلوجرامات وزن القنبلة الأمريكية التي استهدفت بناية سكنية من 5 طوابق في بيت لاهيا

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297975

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بيت لاهيا استهداف الحرب على غزة شمال غزة طوفان الأقصى قنابل أمريكية

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