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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
908 كيلوجرامات وزن القنبلة الأمريكية التي استهدفت بناية سكنية من 5 طوابق في بيت لاهيا
01 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:09 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297975
كلمات مفتاحية
بيت لاهيا
استهداف
الحرب على غزة
شمال غزة
طوفان الأقصى
قنابل أمريكية
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