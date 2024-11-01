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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 11852 طالباً استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية

الرسالة نت

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قطاع غزة الحرب على غزة الضفة الغربية طوفان الأقصى طلاب شهداء شهداء الحرب

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