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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
12 ألف جندي (إسرائيلي) جريح منذ 7 اكتوبر 2023
01 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:14 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297979
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الحرب على غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
خسائر العدو الصهيوني
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