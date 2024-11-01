قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 12 ألف جندي (إسرائيلي) جريح منذ 7 اكتوبر 2023

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297979

كلمات مفتاحية

الحرب على غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى 7 أكتوبر خسائر العدو الصهيوني

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر