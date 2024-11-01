كتائب القسام: ايقاع 12 جنديا بين قتيل وجريح في جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الجمعة، عن تنفيذ عملية مركبة عبر استهداف ناقلة جند اسرائيلية ومنزل تحصن به الجنود الإسرائيليين في جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت القسام، في بلاغ عسكري، أنه وفي عملية مركبة تمكن مجاهدي القسام من استهداف ناقلة جند اسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة القصاصيب في جباليا.

وأشارت إلى أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركفاه" تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 392 يومًا.

وكالة صفا