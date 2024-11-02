الإعلامي الحكومي: الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في النصيرات وشمال غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر السبت، إن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين وحشيتين بقصف عمارات سكنية لعائلتي "شلايل" و"الغندور" شمال قطاع غزة، استشهد فيها 84 فلسطينياً بينهم أكثر من 50 طفلاً بالإضافة لعشرات المفقودين والمصابين.

وأوضح المكتب، أن جيش الاحتلال يواصل قصف عشرات المنازل والوحدات السكنية بالمخيم الجديد في النصيرات ويرتكب مجازر مُروّعة منذ 24 ساعة راح ضحيتها 34 شهيداً حتى الآن وعشرات المصابين والمفقودين

وطالب المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف حرب التطهير العرقي وضد المدنيين العُزّل في محافظات قطاع غزة.