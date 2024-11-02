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وزير الأمن الإيراني يعزي حركة حماس باستشهاد القائد السنوار

الرسالة نت - وكالات

زار وزير الأمن الإيراني الشيخ إسماعيل خطيب، مكتب حركة حماس في إيران، للتعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة القائد يحيى السنوار.

وأكد خطيب، على المكانة الرفيعة للشهيد السنوار، وأن “دماء القادة الشهداء إسماعيل هنية وحسن نصر الله وصفي الدين ويحيى السنوار هي وقود معركة التحرير ورفع الظلم عن شعوب المنطقة”.

بدوره، رحب ممثل حماس في إيران خالد القدومي بزيارة وزير الأمن الإيراني، مشيرًا إلى النجاحات الميدانية للمقاومة في مواجهة العدو وخلال معركة الطوفان.

وأكد القدومي أن معركة "طوفان الأقصى" مثلت ضربة أمنية استراتيجية للاحتلال الإسرائيلي وستظل راسخة في الذاكرة الصهيونية كأكبر فشل أمني يتعرض له الكيان في تاريخه.

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غزة حماس يحيى السنوار إسماعيل هنية طوفان الأقصى

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