المقاومة الاسلامية تهاجم بـ طائرات من دون طيار هدفا حيويا شمال فلسطين المحتلة

هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق، بواسطة طائرات من دون طيّار اليوم السبت، هدفاً حيوياً، شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، أن “مجاهديها هاجموا اليوم السبت 2-11-2024 ، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، (طائرات من دون طيّار )”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية أنّ الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ” .

وتؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء، بوتيرة متصاعدة.